ОКР рассматривает возможность лишать образовательные организации «олимпийских» званий

Олимпийский комитет России рассматривает возможность лишения образовательных организаций звания «олимпийский», если они будут иметь допинговые дела. В данном случае речь идёт про учреждения детского-юношеского спорта, где были допущены антидопинговые нарушения.

«Организации, осуществляющие спортивную подготовку и планирующие подачу документов в комиссию Минспорта России для того, чтобы иметь в своём названии гордое слово «олимпийский» или словосочетание с использованием этого слова, должны получить согласие на это от Олимпийского комитета России. Мы выдаём такие согласия, но если в таких организациях случатся нарушения антидопинговых правил, то мы оставляем за собой право отзывать такие согласия», — приводит слова руководителя группы обеспечения участия олимпийской делегации и взаимодействия с общероссийскими спортивными федерациями Татьяны Кригиной агентство ТАСС.

Данное заявление было сделано в рамках Всероссийского форума «Побеждай честно! Антидопинг в детско-юношеском спорте», проходящего в Тамбове с 10 по 11 апреля.