Албанский борец Чермен Валиев опубликовал пост, в котором поблагодарил Россию за поддержку

Бывший российский борец бронзовый призёр Олимпиады-2024 албанец Чермен Валиев выразил слова благодарности России. Он сменил спортивное гражданство перед Играми в Париже. На ЧЕ-2025 Валиев выиграл золото, а на церемонии награждения глава ФСБР Михаил Мамиашвили агрессивно надел на него медаль, назвав спортсмена предателем.

«Хочу выразить огромную благодарность всем за поздравления. Очень много сообщений со словами поддержки. Спасибо, что вы рядом, я это чувствую. Это даёт мне большую мотивацию для дальнейших побед и стимул работать ещё усерднее.

Я всегда был и буду благодарен своему осетинскому народу, своей родине — России, а также Албании, за которую выступаю сейчас», — написал Валиев в социальных сетях.