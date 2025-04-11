Заур Угуев — о золоте ЧЕ-2025 по вольной борьбе: так давно не побеждал на крупных стартах

Олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира (2018, 2019) Заур Угуев прокомментировал победу в финале ЧЕ-2025 в Братиславе. В решающей схватке россиянин поборол армянского вольника Арсена Арутюняна.

«За день до финала мы с Арсеном Арутюняном обещали показать интересную борьбу, так оно и получилось. Сколько я боролся в финалах — схватки всегда складывались непросто. Здесь получилось, что я неожиданно улетел и пришлось догонять, но я не волновался – был уверен в своей подготовке и знал, что смогу победить.

Только в день финала, отдыхая, поймал себя на мысли, что уже так давно не побеждал на крупных стартах. Я уже даже позабыл этот момент, когда тебя приглашают на вершину пьедестала. Надеюсь, что дальше будет только так», — приводит слова Угуева пресс-служба ФСБР.