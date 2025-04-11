«Доволен качеством». Хаджимурат Гацалов — об итогах ЧЕ-2025 по вольной борьбе

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов подвёл итоги чемпионата Европы — 2025 в Словакии, на котором российская команда завоевала восемь медалей, пять из которых оказались золотыми. В активе сборной также два серебра и одна бронза.

«Я доволен качеством борьбы, которую показали ребята на чемпионате Европы. Команда прошла к ЧЕ хороший лагерь, и ребята показали хороший результат. К сожалению, есть спортсмены, которые могли выступить получше, они получили бесценный опыт, у них есть потенциал, чтобы добавить и на предстоящих главных стартах завоевать золотые медали.

Хотел бы отметить Магомеда Курбанова, который завоевал серебряную медаль, но он был включён в команду в последний момент, показал бойцовские качества, проявил характер и дал понять, что на него можно рассчитывать», — сказал Гацалов в интервью пресс-службе ФСБР.