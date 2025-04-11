Хаджимурат Гацалов назвал Бувайсара Сайтиева «примером для подражания для тысячи ребят»

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов высказался по поводу смерти титулованного Бувайсара Сайтиева. Спортсмен скончался 2 марта в возрасте 49 лет.

На ЧЕ-2025 российские борцы поднимались на пьедестал в футболках с портретом Сайтиева-старшего.

«Уход из жизни Бувайсара — это утрата не только для нашей страны, но и для борцовского и спортивного мира. Он был примером для подражания для тысячи ребят. Его философия, его взгляды на жизнь были людские, человеческие, он всегда призывал к достойному поведению, к уважению, призывал любить своё дело. Многие пришли в зал благодаря Бувайсару, от него шла энергия. Считаю, что тот вклад, который он внёс в развитие борьбы, дорогого стоит. Мы проявили инициативу, показали, что Бувайсар всегда будет жить в наших сердцах, а его схватки, его интервью и высказывания будут служить пособием для ребятишек на десятилетия вперёд. Всегда будем помнить, любить, ценить и чтить память Бувайсара Сайтиева», — сказал Гацалов в интервью пресс-службе ФСБР.