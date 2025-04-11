Российский тренер по синхронному плаванию завершит карьеру из-за решения МОК

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Гана Максимова собирается завершить свою тренерскую карьеру после чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года, который пройдёт в Сингапуре. Она приняла это решение после решения Международного олимпийского комитета не включать в программу Игр-2028 соревнования микст-дуэтов.

«По окончании этого сезона, после чемпионата мира, я собираюсь уйти из синхронного плавания. Причина — решение не включать микст-дуэты в олимпийскую программу», — приводит слова Максимовой агентство ТАСС.

Напомним, несколькими днями ранее были представлены обновления в программе Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе и в ней не нашлось места для соревнований по синхронному плаванию среди смешанных дуэтов.