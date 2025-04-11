Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российский тренер по синхронному плаванию завершит карьеру из-за решения МОК

Российский тренер по синхронному плаванию завершит карьеру из-за решения МОК
Аудио-версия:
Комментарии

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Гана Максимова собирается завершить свою тренерскую карьеру после чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года, который пройдёт в Сингапуре. Она приняла это решение после решения Международного олимпийского комитета не включать в программу Игр-2028 соревнования микст-дуэтов.

«По окончании этого сезона, после чемпионата мира, я собираюсь уйти из синхронного плавания. Причина — решение не включать микст-дуэты в олимпийскую программу», — приводит слова Максимовой агентство ТАСС.

Напомним, несколькими днями ранее были представлены обновления в программе Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе и в ней не нашлось места для соревнований по синхронному плаванию среди смешанных дуэтов.

Материалы по теме
МОК объявил о новых дисциплинах, которые вошли в программу Олимпиады-2028
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android