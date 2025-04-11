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О победе российских гандболисток в Рио-2016 снимут фильм

О победе российских гандболисток в Рио-2016 снимут фильм
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Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв сообщил, что в ближайшее время начнутся съёмки фильма, который расскажет о победе российских гандболисток на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

«Мы вошли в активную фазу работы над гандбольным проектом. Сейчас работаем над окончательной версией сценария. Первые съёмки запланированы на ноябрь, основные — на весну 2026 года. Скорее всего, к 10-летнему юбилею победы на Олимпиаде в Бразилии мы не успеем завершить работу над фильмом, но какие-то фрагменты уже покажем. Мы вошли в активную фазу работы над гандбольным проектом. Режиссёр будущего фильма ещё не утверждён, этот вопрос решится в ближайшее время», — приводит слова Шишкарёва агентство ТАСС.

Женская сборная России по гандболу стала чемпионом Олимпиады-2016, переиграв в финальном матче команду Франции со счётом 22:19.

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