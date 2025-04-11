17-летний спринтер выбежал из 10 секунд на 100-метровке, но его результат не засчитают
Поделиться
17-летний австралийский спринтер Гаут Гаут дважды выбежал из 10 секунд на 100-метровке, обновив личный рекорд, но это время не будет засчитано из-за сильного попутного ветра. В полуфинале попутный ветер составлял 3,5 м/с, а в финале — 2,6 м/с, что превышает допустимую норму в 2 м/с в соревнованиях у спринтеров.
«Старт получился не таким, как я рассчитывал, но я просто сосредоточился на нужных вещах, прошёл фазу разгона и продолжал гнать вперёд, потом увидел табло — лучше и быть не может!» — приводит слова Гаута CNN.
Стоит отметить, что в 2022 году в возрасте 14 лет Гаут пробежал 100 метров за 10,57 секунды.
Комментарии
- 11 апреля 2025
-
17:15
-
15:11
-
14:34
-
12:55
-
12:47
-
12:31
-
12:00
-
11:18
-
10:51
-
09:42
-
09:22
- 10 апреля 2025
-
23:12
-
21:29
-
20:51
-
20:39
-
20:34
-
20:23
-
19:08
-
18:01
-
17:07
-
15:53
-
14:58
-
14:36
-
13:39
-
12:09
-
11:01
-
10:33
-
09:55
-
02:59
-
00:57
-
00:44
- 9 апреля 2025
-
23:39
-
23:18
-
23:03
-
22:55