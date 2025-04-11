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17-летний спринтер выбежал из 10 секунд на 100-метровке, но его результат не засчитают

17-летний спринтер выбежал из 10 секунд на 100-метровке, но его результат не засчитают
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17-летний австралийский спринтер Гаут Гаут дважды выбежал из 10 секунд на 100-метровке, обновив личный рекорд, но это время не будет засчитано из-за сильного попутного ветра. В полуфинале попутный ветер составлял 3,5 м/с, а в финале — 2,6 м/с, что превышает допустимую норму в 2 м/с в соревнованиях у спринтеров.

«Старт получился не таким, как я рассчитывал, но я просто сосредоточился на нужных вещах, прошёл фазу разгона и продолжал гнать вперёд, потом увидел табло — лучше и быть не может!» — приводит слова Гаута CNN.

Стоит отметить, что в 2022 году в возрасте 14 лет Гаут пробежал 100 метров за 10,57 секунды.

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