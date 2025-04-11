ФВВСР показала необычное промо с раздеванием к старту ЧР-2025 по плаванию

Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) опубликовала на своей странице в телеграм-канале проморолик к стартующему в воскресенье, 13 апреля, чемпионату России — 2025 по плаванию.

На видео мужчина и женщина сидят за столиком, и между ними вспыхивают бурные чувства. Они начинают раздеваться, обнажая спортивные купальники. На экране открывается занавес и появляется бассейн, к которому подошла влюблённая парочка.

ВИДЕО

Чемпионат России пройдёт с 13 по 18 апреля в Казани во Дворце водных видов спорта. Турнир является главным отборочным стартом российских спортсменов к чемпионату мира — 2025 по водным видам спорта, который состоится в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.