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Россиянки Дорошко и Гайдай выиграли технические дуэты на КМ-2025, оставив украинок вторыми

Россиянки Дорошко и Гайдай выиграли технические дуэты на КМ-2025, оставив украинок вторыми
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Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай заняли первое место в технической программе дуэтов на втором этапе Кубка мира — 2025 в Сома-Бей (Египет). Они получили от судей 268,0551 балла. Серебряные медали завоевали спортсменки из Украины Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина, отставшие от россиянок более чем на шесть баллов. Тройку призёров замкнули канадские синхронистки.

Синхронное плавание. Кубок мира — 2025, второй этап. Женщины. Технические дуэты:

Майя Дорошко/Татьяна Гайдай (Россия) – 268,0551.
Дарья Мошинская/Анастасия Шмонина (Украина) – 261,6125.
Одри Ламот/Химена Ортис (Канада) – 256,2900.

Отметим также, что Татьяна Гайдай стала девятой в технической сольной программе. Этап Кубка мира в Египте проходит с 11 по 13 апреля.

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