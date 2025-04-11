Россиянки Дорошко и Гайдай выиграли технические дуэты на КМ-2025, оставив украинок вторыми

Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай заняли первое место в технической программе дуэтов на втором этапе Кубка мира — 2025 в Сома-Бей (Египет). Они получили от судей 268,0551 балла. Серебряные медали завоевали спортсменки из Украины Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина, отставшие от россиянок более чем на шесть баллов. Тройку призёров замкнули канадские синхронистки.

Синхронное плавание. Кубок мира — 2025, второй этап. Женщины. Технические дуэты:

Майя Дорошко/Татьяна Гайдай (Россия) – 268,0551.

Дарья Мошинская/Анастасия Шмонина (Украина) – 261,6125.

Одри Ламот/Химена Ортис (Канада) – 256,2900.

Отметим также, что Татьяна Гайдай стала девятой в технической сольной программе. Этап Кубка мира в Египте проходит с 11 по 13 апреля.