Россиянка Ольга Хорошавцева стала трёхкратной чемпионкой Европы по борьбе

Россиянка Ольга Хорошавцева завоевала золото чемпионата Европы — 2025 по спортивной борьбе в Братиславе (Словакия) в весовой категории до 57 кг.

В финальной схватке Хорошавцева победила представительницу Турции Эльвиру Камалоглу со счётом 6:4 и стала трёхкратной чемпионкой Европы по борьбе. Бронзовые награды в этом весе взяли украинка Соломия Винник и азербайджанка Жала Алиева.

30-летняя Хорошавцева также является бронзовым призёром чемпионата мира (2019).

Борьба. Чемпионат Европы — 2025. Женщины, до 57 кг:

1. Ольга Хорошавцева (Россия).

2. Эльвира Камалоглу (Турция).

3. Соломия Винник (Украина) и Жала Алиева (Азербайджан).