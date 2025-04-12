Колесников: иногда хочется вести себя, как Конор Макгрегор, которому на всё наплевать

Двукратный призёр Олимпиады 2020 года, шестикратный чемпион мира на короткой воде российский пловец Климент Колесников рассказал о своих обязательствах перед поклонниками.

«Есть определённая ответственность, которую ты несёшь как уже сформировавшаяся личность, начиная от того, что называется здоровым образом жизни, и заканчивая какими-то базовыми, бытовыми вещами. Поведение на публике, в соцсетях — очень аккуратно всё это должно происходить.

Конечно же, иногда хочется вести себя, как какой-нибудь Конор Макгрегор, которому вообще на всё наплевать, и он постоянно как бы отыгрывает эту роль, или как Деннис Родман, которого я обожаю. Но сам по себе я не настолько эмоциональный человек, не такой взрывной, как они. Мне ближе более спокойное поведение, приближённое к идеалу спортсмена. Сладкого не ем, на праздниках широко не гуляю и так далее. Я вообще болезненно воспринимаю, когда о спортсменах начинают говорить как о каких-то тунеядцах. Спорт — это очень тяжело. И чем выше ты забираешься, тем становится сложнее», — сказал Колесников в интервью «RT на русском».