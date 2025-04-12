Украинские синхронистки отказались от фото с победившими их россиянками на награждении

Украинские синхронистки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина отказались от совместной фотографии с россиянками Майей Дорошко и Татьяной Гайдай на церемонии награждения после проигрыша им в технической программе в дуэтах на втором этапе Кубке мира в Египте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинский портал Tribuna.

Мошинская и Шмонина заняли второе место в финале технической программы. Российские синхронистки опередили их более чем на шесть баллов и завоевали золотые медали.

Синхронное плавание. Кубок мира — 2025, второй этап. Женщины. Технические дуэты:

1. Майя Дорошко/Татьяна Гайдай (Россия) – 268,0551.

2. Дарья Мошинская/Анастасия Шмонина (Украина) – 261,6125.

3. Одри Ламот/Химена Ортис (Канада) – 256,2900.