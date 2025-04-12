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Колесников: если не возьму золото Олимпиады, значит, я проиграл самому себе

Колесников: если не возьму золото Олимпиады, значит, я проиграл самому себе
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Двукратный призёр Олимпиады 2020 года, шестикратный чемпион мира на короткой воде российский пловец Климент Колесников высказался о ценности олимпийского золота.

«Готов ли отдать все награды ради олимпийского золота? Не готов, точно. Это для меня те самые ступеньки, которые я преодолевал, двигаясь к тому, к чему хочу прийти. Если получится, значит, не зря всё это было проделано. А если не выйдет, значит, я проиграл самому себе», — сказал Колесников в интервью RT на русском.

В ноябре 2024 года стало известно, что у российского пловца Климента Колесникова травмированы кисть и правая рука. Из-за этого он решил пропустить декабрьский чемпионат мира в Будапеште. По итогам чемпионата мира сборная России завоевала 10 медалей: шесть золотых и четыре серебряные.

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