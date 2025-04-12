Российские гандболистки одержали уверенную победу над Беларусью на «Кубке Победы»

Женская сборная России по гандболу уверенно обыграла команду Беларуси в рамках международного турнира «Кубок Победы», который стартовал в Волгограде. Встреча завершилась со счётом 29:21 (15:12).

Самым результативным игроком матча стала левая полусредняя сборной России Вероника Никитина, забросившая семь мячей. Первый мяч за национальную команду оформила и единственный дебютант, разыгрывающая «Звезды» Снежанна Вертушкова. В составе белорусской команды Дарья Вакулич забила пять голов.

Сегодня, 12 апреля, российские гандболистки сыграют со своими младшими соотечественницами (U19).

Гандбол. Женщины. Международный турнир «Кубок Победы».

Россия — Беларусь — 29:21 (15:12).