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«Особенный момент для меня». Маршан — о популярности после Олимпиады-2024

«Особенный момент для меня». Маршан — о популярности после Олимпиады-2024
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Четырёхкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира пловец Леон Маршан рассказал, что изменилось в его жизни после Игр 2024 года в Париже.

«Я попал в бурю! Медиа, популярность… Это было действительно здорово для 22-летнего парня. Мне понравилось, я действительно прожил это в полной мере. Это был особенный момент для меня. Было здорово наслаждаться всем этим. Я думал, что «хайп», как мы называем это по-американски, снизится довольно быстро. Но этого не произошло», — сказал Маршан в интервью Eurosport.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже Маршан стал чемпионом на дистанции 400 м комплексным плаванием, установив олимпийский рекорд — 4.02,95. Маршан стал первым в истории французским спортсменом, выигравшим на одних Олимпийских играх более трёх золотых медалей, и единственным спортсменом на Играх 2024 года, выигравшим более трёх золотых наград.

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