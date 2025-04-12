Леон Маршан рассказал, что из-за внимания во Франции решил сменить место жительства

Четырёхкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира пловец Леон Маршан рассказал, что переехал в США после Олимпиады-2024.

«Я отдаю людям энергию, и это приносит мне огромное удовлетворение. Но я не могу делать это каждый день. Постоянные выступления становятся рутиной. Я должен был поехать в США или поехать в другое место, чтобы иметь возможность нормально тренироваться и найти свою зону комфорта. Это касается всех французских спортсменов, которые прошли через домашние Игры в Париже. Внимание было огромным! Но мы всегда мечтали об этом», — сказал Маршан в интервью Eurosport.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже Маршан стал чемпионом на дистанции 400 м комплексным плаванием, установив олимпийский рекорд — 4.02,95. Маршан стал первым в истории французским спортсменом, выигравшим на одних Олимпийских играх более трёх золотых медалей, и единственным спортсменом на Играх 2024 года, выигравшим более трёх золотых наград.