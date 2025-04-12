Двукратный олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов рассказал, как поменялась его жизнь с рождением дочери.

«Дочка привносит очень много нового в распорядок дня. С её появлением я точно стал больше гулять, когда нахожусь дома. Мне жена подсказывает, что я большую часть времени вне дома, на базе «Озеро Круглое». И отдувается с ребёнком она. Говорит: «Это ты хорошо высыпаешься, в обед спишь, ночью не встаёшь». Но когда приезжаю, встаю. Коты ещё иногда, бывает, дочь будят, им прилетает за это. Оксана говорит, что дочь меня больше любит, потому что когда приезжаю, она мне радуется. Но, думаю, это из-за того, что она меня редко видит, а значит, как появляющееся периодически новое лицо я ей более интересен», — сказал Рылов в интервью «Матч ТВ».

В декабре 2024 года в семье Рылова и его жены Оксаны появилась дочь Вера. Пара поженилась в январе 2023 года.