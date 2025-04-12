Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Горжусь им». Евгений Рылов — о снайперском рекорде Овечкина

«Горжусь им». Евгений Рылов — о снайперском рекорде Овечкина
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов прокомментировал снайперский рекорд НХЛ нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я горжусь им, его достижениями. Это очень круто, это отличное спортивное достижение. В хоккее, правда, не прям круто разбираюсь, не слежу за ним, но такое количество шайб говорит о том, что человек отлично себя показывает», — сказал Рылов в интервью «Матч ТВ».

Александр Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, выйдя на первое место по этому показателю за всю историю. Ранее рекорд принадлежал Уэйну Гретцки, забросившему за карьеру 894 шайбы.

Материалы по теме
Одна пара уже известна. А «Вашингтон» ждёт битва с «Монреалем»? Расклады на плей-офф НХЛ
Одна пара уже известна. А «Вашингтон» ждёт битва с «Монреалем»? Расклады на плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android