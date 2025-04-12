«Горжусь им». Евгений Рылов — о снайперском рекорде Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов прокомментировал снайперский рекорд НХЛ нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я горжусь им, его достижениями. Это очень круто, это отличное спортивное достижение. В хоккее, правда, не прям круто разбираюсь, не слежу за ним, но такое количество шайб говорит о том, что человек отлично себя показывает», — сказал Рылов в интервью «Матч ТВ».

Александр Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, выйдя на первое место по этому показателю за всю историю. Ранее рекорд принадлежал Уэйну Гретцки, забросившему за карьеру 894 шайбы.