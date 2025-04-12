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«Буду судить по её действиям». Рылов — о новом президенте МОК

«Буду судить по её действиям». Рылов — о новом президенте МОК
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Двукратный олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов высказался о назначении Кирсти Ковентри президентом МОК.

«Буду судить по её действиям. То, что она раньше плавала, ничего не доказывает. Бах тоже вроде вначале казался таким хорошим, добрым, потом 10 раз уже всё переменилось и выглядело как-то совсем нехорошо. Оценивать избрание Ковентри можно будет уже по её работе, а просто какие-то заявления… Бах тоже много хорошего говорил, а вылилась эта ситуация в то, что в конечном итоге на Олимпиаду никто толком не поехал», — сказал Рылов в интервью «Матч ТВ».

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве станет 10-м президентом в истории Международного олимпийского комитета и первой женщиной на этом посту.

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