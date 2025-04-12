Чемпионат Европы — 2025 по борьбе был прерван из-за проблем с электропитанием

На чемпионате Европы — 2025 в Братиславе (Словакия) оказались прерваны поединки из-за проблем с электропитанием. У ковров перестали работать мониторы. Пауза продолжалась на протяжении практически получаса, сообщает руководитель пресс-службы Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян.

Инцидент произошёл за 40 секунд до конца схватки российского представителя Артура Саргсяна против нидерландца Тайрона Стекенбурга. После небольшой паузы поединок продолжился и завершился победой борца из Нидерландов.

В рамках чемпионата Европы — 2025 в Братиславе российская команда завоевала восемь медалей, пять из которых оказались золотыми. В активе сборной также два серебра и одна бронза. Соревнования завершатся завтра, 13 апреля.