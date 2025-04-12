Покровская ответила на вопрос, вернутся ли великие российские синхронистки в большой спорт

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская считает, что завершившие карьеру российские синхронистки не вернутся в большой спорт.

«Не думаю, что кто-то из великих чемпионок может вернуться. Они уже занимаются своими делами. Сейчас молодые и юные не осрамили, заняли первое место. Чисто политически эта победа важна была», — сказала Покровская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине. За период отстранения, который начался в 2022 году, многие синхронистки приняли решение завершить карьеру.