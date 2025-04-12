Сборная России по футзалу разгромила команду Кувейта на турнире в Таиланде

Сборная России по футзалу разгромила команду Кувейта в рамках международного турнира SAT Futsal Championship. Встреча завершилась со счётом 10:1.

Сборная России одержала третью победу на турнире, ранее со счётом 2:1 была обыграна сборная Ирана. Во второй встрече национальная команда оказалась сильнее представителей Таиланда — 3:2.

В Международном рейтинге ФИФА сборная России располагается на восьмом месте, Таиланд — на пятом, Иран — на девятом, а Кувейт занимает 27-ю строчку.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.