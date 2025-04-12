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Сборная России по футзалу одержала победу в международном турнире в Таиланде

Сборная России по футзалу одержала победу в международном турнире в Таиланде
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Сборная России по футзалу одержала победу в международном турнире SAT Futsal Championship. Российские спортсмены выиграли в трёх матчах соревнований.

На старте турнира Россия со счётом 2:1 обыграла сборную Ирана. Во второй встрече национальная команда оказалась сильнее представителей Таиланда — 3:2. Сегодня, 12 апреля, сборная России разгромила команду Кувейта. Встреча завершилась со счётом 10:1.

В Международном рейтинге ФИФА сборная России располагается на восьмом месте, Таиланд — на пятом, Иран — на девятом, а Кувейт занимает 27-ю строчку.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

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