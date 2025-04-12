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Российские синхронистки Сидорина и Соколова завоевали золото в ПП на этапе Кубка мира

Российские синхронистки Сидорина и Соколова завоевали золото в ПП на этапе Кубка мира
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Российские синхронистки Анастасия Сидорина и Вероника Соколова стали победительницами произвольной программы дуэтов на втором этапе Кубка мира в Сома-Бей (Египет).

Сидорина и Соколова получили от судей 256,0388 балла. Серебряными призёрами стали японки Ута Кобаяси и Томока Сато (248,0671), тройку лучших замкнули представительницы Испании Лилу Льуис Валетт и Айрис Тио (236,0830). Белоруски Дарья Федорук и Василина Хондошко стали четвёртыми (229,3988).

Напомним, в пятницу, 11 апреля, российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай заняли первое место в технической программе дуэтов на этапе Кубка мира Египте.

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