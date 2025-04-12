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12-летняя дочь Семака одержала победу на соревнованиях по конкуру

12-летняя дочь Семака одержала победу на соревнованиях по конкуру
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12-летняя Илария Семак, дочь главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, одержала победу на соревнованиях по конкуру «Этап кубка Победы».

12‑летняя Илария Семак на лошади Покахонтас заняла первое место в финале категории MINI MASTERS Small, показав результат на дистанции перепрыжки без штрафных очков 27,86 секунды. Второе место заняла Мария Бутенко. Замкнула тройку лидеров Анастасия Тихоненкова.

Семак и его супруга Анна воспитывают шестерых детей: Семёна, Ивана, Варвару, Савву, Иларию и удочерённую Татьяну. Напомним, Семак возглавляет «Зенит» (Санкт-Петербург) с 2018 года. Под его руководством команда пять раз подряд выиграла чемпионат России.

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