«Чеховские медведи» обыграли астраханское «Динамо» в первом матче 1/4 финала Суперлиги

Сегодня, 12 апреля, гандбольный клуб «Чеховские медведи» обыграл астраханское «Динамо» в первом матче четвертьфинала OLIMPBET Суперлиги со счётом 36:29 (20:19).

Гандбол. Суперлига. 1/4 финала. Первый матч:

«Динамо-Астрахань» — «Чеховские медведи» — 29:36 (19:20) (Климентьев — 9, Гумаров — 5, А.Ермаков, Кандыбин, К.Котов — по 6, Афонин — 5)

Ответный матч состоится в субботу, 19 апреля, не ранее 16:00 мск во Дворце спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова. Также в первом мачте 1/4 финала «Зенит» обыграл «СКИФ» со счётом 29:25 (14:10).

Ранее «СКИФ» стал обладателем бронзовых медалей Кубка России по гандболу, обыграв «Чеховских медведей» со счётом 28:27 (16:13).