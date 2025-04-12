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Магнус Карлсен раскритиковал современные шахматы

Магнус Карлсен раскритиковал современные шахматы
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16-й чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен раскритиковал состояние современных шахмат и призвал к изменениям.

«Нам нужно найти новый вариант шахмат. Эта игра стала слишком зависимой от подготовки, настолько однообразной. Вы же видите, три партии проходят в одной и той же позиции!» — приводит слова Карлсена Chess24.

В эти дни, с 7 по 14 апреля, в Париже (Франция) проходит турнир Freestyle Chess Grand Slam в формате Chess960 (шахматы Фишера). Россиянин Ян Непомнящий проиграл на стадии четвертьфинала немцу Винсенту Каймеру. В финале соревнований Магнус Карлсен сразится с американцем Хикару Накамурой.

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