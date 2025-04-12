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На чемпионат России по плаванию приедет представитель World Aquatics

На чемпионат России по плаванию приедет представитель World Aquatics
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Первый вице-президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Владимир Сальников рассказал, что на чемпионате России в Казани будет присутствовать представитель Международной федерации плавания (World Aquatics).

Чемпионат России по плаванию пройдёт с 13 по 18 апреля в Казани. Он станет отборочным турниром к чемпионату мира — 2025, который состоится с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

«Мы соблюдаем все правила и регламенты, у нас есть квалифицированные судьи, официальный хронометраж, необходимый допинг‑контроль. В итоге я выдвинул предложение, которое было принято World Aquatics. Сказал: «Если в чём‑то сомневаетесь, присылайте наблюдателей, наши двери всегда открыты». Поэтому в Казань приедет представитель международной федерации, член техкома по плаванию. Пусть увидит своими глазами, что никаких нарушений у нас нет», — приводит слова Сальникова сайт Олимпийского комитета России.

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