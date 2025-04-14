Покровская высказалась о победе россиянок на Кубке мира по синхронному плаванию

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала первое место российских синхронисток Майи Дорошко и Татьяны Гайдай в технической программе дуэтов на этапе Кубка мира — 2025 в Египте.

«Мы вернулись на международную арену. Было очень важно, как нас примут политически. Многое значит то, что нам отдали первое место. Наша техника остаётся одной из сильнейших в мире, и это очень хорошо. Таня Гайдай прекрасно исполнила своё соло, но в конце порывы ветра сбили один элемент. А так, выступали прекрасно. А наш молодой дуэт, который очень хорошо смотрелся и всем понравился. О нём очень хорошие отзывы. Группа тоже… Мы не знаем ещё всех тонкостей правил», — сказала Покровская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.