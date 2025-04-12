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Россиянин Эмин Сефершаев завоевал золото на чемпионате Европы по греко-римской борьбе

Россиянин Эмин Сефершаев завоевал золото на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
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Российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев стал чемпионом Европы. В финале в весовой категории до 55 кг он победил четырёхкратного чемпиона мира Эльданиза Азизли из Азербайджана.

Бронзовыми призёрами соревнований в этой весовой категории стали грузинский спортсмен Вахтанг Лолуа и Артём Делеану из Молдавии.

В рамках чемпионата Европы — 2025 в Братиславе российские борцы вольного стиля завоевали восемь медалей, пять из которых оказались золотыми. В активе сборной также два серебра и одна бронза. Соревнования завершатся завтра, 13 апреля.

Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Объединённого мира борьбы.

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