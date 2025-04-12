Пловец Лукас Мартенс побил мировой рекорд на 400 м вольным, державшийся более 15 лет

Немецкий пловец Лукас Мартенс установил новый мировой рекорд на дистанции 400 м вольным стилем. В рамках заплыва на открытом чемпионате Швеции в Стокгольме он показал результат 3 минуты 39,96 секунды.

Предыдущий рекорд принадлежал его соотечественнику Паулю Бидерману, двукратному чемпиону мира, — 3.40,07. Данное достижение покорилось ему в рамках чемпионата мира — 2009 в Риме (Италия). Бидерман по-прежнему является мировым рекордсменом на 200 м вольным стилем (1.42,00).

23-летний Лукас Мартенс — олимпийский чемпион 2024 года на дистанции 400 метров вольным стилем, призёр чемпионатов мира (2022, 2023, 2024), чемпион Европы 2022 года.