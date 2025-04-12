Сборная России по синхронному плаванию завоевала серебро на этапе Кубка мира

Российские синхронистки заняли второе место в технической программе в соревнованиях команд на втором этапе Кубка мира, который проходит в Сома-Бей (Египет). Россиянки получили 266,4899 балла за своё выступление.

За сборную выступали Елизавета Бренер, Лика Чечура, Полина Чибисова, Анна-Мария Фомичёва, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Анастасия Сидорина и Вероника Соколова. Победу одержали представительницы сборной Испании (276,2168 балла). Тройку призёров замкнули синхронистки из Японии (260,5267).

В пятницу, 11 апреля, российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай заняли первое место в технической программе дуэтов на этапе Кубка мира в Египте.