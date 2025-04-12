Российский борец Сергей Семёнов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы

Российский борец греко-римского стиля Сергей Семёнов завоевал золото на чемпионате Европы. В финальном поединке в весовой категории до 130 кг он победил Мухаммета Бакира из Турции. Россиянин стал двукратным чемпионом Европы.

Бронзовыми призёрами стали Дариус Витек из Венгрии и представитель Германии Джелло Кремер.

Ранее в субботу золото в весовой категории до 55 кг завоевал Эмин Сефершаев.

В рамках чемпионата Европы — 2025 в Братиславе российские борцы вольного стиля завоевали восемь медалей, пять из которых оказались золотыми. В активе сборной также два серебра и одна бронза. Соревнования завершатся завтра, 13 апреля.

Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Объединённого мира борьбы.