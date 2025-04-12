Тедеев поделился новыми подробностями конфликта Мамиашвили и Валиева

Бывший главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев поделился новыми подробностями конфликта президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили и экс-россиянина, бронзового призёра Игр 2024 года Чермена Валиева из Албании на чемпионате Европы.

«Я позвонил тренеру (Кахаберу Дзукаеву. — Прим. «Чемпионата»), позвонил Чермену. Спрашиваю: «Что произошло?» Чермен ответил: «Он мне сказал, что я предатель и это не моё место на пьедестале». Хорошо, что парень сдержался. Другой такой, обезбашенный, на его месте бы, наверное, цветами по лысине заехал. Могло быть и так.

У нас своих проблем хватает. И ты сегодня создаёшь условия, чтобы на российский спорт смотрели по-другому.

На Олимпиаде в Рио, когда в женской команде проиграла. Она (спортсменка) стояла 5-10 секунд, а президент федерации пошёл и два раза по лицу ударил. Тогда его тоже всей командой отмазывали. Такие люди, которые себе отчёт не отдают и бросают тень на репутацию российского спорта… надо подобные вопросы пересмотреть.

Я не знаю, будет ли как-то решаться этот вопрос. Спортивные функционеры, наверное, будут решать: место ли таким людям в спорте или нет. К сожалению, от нашего мнения и слов ничего не зависит», — сказал Тедеев в видео на канале MURADCHAEV.