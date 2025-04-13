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Тедеев высказался об условиях тренировок российских борцов в сравнении с 2001 годом

Тедеев высказался об условиях тренировок российских борцов в сравнении с 2001 годом
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Бывший главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев высказался о нынешних условиях тренировок российских борцов в сравнении с 2000-ми годами.

— Насколько тяжело ребятам, тренерскому штабу в нынешней ситуации?
— А что им тяжело? Я там ничего тяжёлого не видел. Трудно было в 2001 году, когда страны не было, спортивных баз. Спортсменам нечего было покушать, 2000 рублей на проживание и питание. После тренировки они ели макароны и гречку. Сегодня есть федеральные базы в Кисловодске, Сочи и Новогорске, очень много частных баз, куда ребята могут приехать и готовиться в самых лучших условиях.

Сложно было нам, когда разъехались специалисты и развалился Советский Союз. Тренеры работали на чистом энтузиазме, зарплат не было. Только на дружеских отношениях. Могли одного друга попросить бычка привести, на следующем сборе другого попросили. Мы концы с концами сводили и результат показывали, — сказал Тедеев в видео на канале MURADCHAEV.

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