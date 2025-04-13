«Они перетренировались». Ронни О'Салливан раскритиковал стандарты судейства в снукере

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан раскритиковал стандарты судейства по снукеру, заявив, что судьи перетренированы.

«Я думаю, они перетренировались. Просто достаньте мяч и стойте спокойно. Мне всё равно, если вы находитесь в поле моего зрения. В снукерных клубах работают игровые автоматы, люди спорят, и ты просто привыкаешь к этому.

Если бы они стояли перед моей линией обзора, это не имело бы никакого значения, но теперь им приходится ставить шар так, чтобы он заходил тебе за плечо, и я участвовал в матчах, где говорил судье: «Ты мне мешаешь». Мне приходилось каждый раз говорить ему, чтобы он остановился, потому что он всё ещё двигался и нарушал мой ритм. «Предпочёл бы, чтобы ты просто стоял прямо передо мной. Мне всё равно». Но он никак не мог взять себя в руки. Но примерно через 10 ударов до него дошло», — приводит слова О'Салливана Mirror.