Алексей Смертин пробежал 252 км на ультрамарафоне в пустыне

Бывший полузащитник сборной России и «Челси» Алексей Смертин пробежал ультрамарафон Marathon des Sable в Сахаре протяжённостью 252 км.

Ультрамарафон считается одним из сложнейших в мире. Участники должны преодолеть дистанцию 252 км по пустыне за шесть дней. Смертин справился с задачей за 33 часа 47 минут 10 секунд, заняв 118-е место.

49-летний экс-полузащитник Алексей Смертин после завершения карьеры действующего игрока в 2009 году в течение двух лет был депутатом Алтайского краевого законодательного собрания. С октября 2018 года Смертин является директором РФС по региональной политике и международным отношениям, также работая в должности офицера РФС по вопросам борьбы с расизмом.