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Бюджет Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо увеличен до $ 1,9 млрд

Бюджет Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо увеличен до $ 1,9 млрд
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Организаторы зимних Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо объявили об увеличении операционного бюджета до $ 1,9 млрд, что на $ 112 млн больше, чем планировалось ранее, сообщает ESPN.

Важно отметить, что выделенная сумма не включает строительство новых объектов — таких как санно-бобслейный центр в Кортина-д’Ампеццо и ледовая арена Santa Giulia в Милане, за рамками бюджета остаются и крупные инфраструктурные проекты. Также Международный олимпийский комитет (МОК) собирается дополнительно выделить около $ 1 млрд на организацию Игр, а правительство Италии инвестирует свыше $ 1 млрд в развитие дорог и транспорта.

Напомним, в отличие от зимних Олимпиад в Сочи, Пхёнчхане и Пекине, большинство арен в Италии уже давно функционируют и принимают международные турниры.

Олимпийские игры — 2026 пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

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