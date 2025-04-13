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Кениец Бивотт и эфиопка Хирпа выиграли Парижский марафон — 2025

Кениец Бивотт и эфиопка Хирпа выиграли Парижский марафон — 2025
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Сегодня, 13 апреля, состоялся 48-й Парижский международный марафон. У мужчин победителем забега стал кенийский спортсмен Бенард Бивотт, ему понадобилось 2 часа 5 минут и 55 секунд на преодоление всей дистанции марафона. 22-летний Бивотт обогнал своего ближайшего преследователя Ибрагима Хасана из Джибути на 48 секунд. Замкнул призовую тройку ещё один кенийский легкоатлет Сила Киптоо, который отстал от Хасана на девять секунд.

В женской части марафона победу праздновала эфиопка Бедату Хирпа (2:20.45,0), которая на четыре секунды опередила на финише свою соотечественницу Деру Диду. Замкнула призовую тройку уступившая победительнице 22 секунды кенийская бегунья Анджела Тануи.

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