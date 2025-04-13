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Российский борец Садык Лалаев завоевал бронзу на чемпионате Европы

Российский борец Садык Лалаев завоевал бронзу на чемпионате Европы
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Российский борец греко-римского стиля Садык Лалаев завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы. В борьбе за бронзу в категории до 60 кг он одолел поляка Оливера Скшипчака со счётом 5:0.

Для Лалаева бронза на чемпионате Европы является второй. Первую он заработал в 2024 году. Россиянин также является бронзовым призёром чемпионата мира 2024 года.

Ранее золото завоевали российские борцы греко-римского стиля Эмин Сефершаев (до 55 кг) и Сергей Семёнов (до 130 кг).

В рамках чемпионата Европы — 2025 в Братиславе российские борцы завоевали 17 медалей, 10 из которых оказались золотыми. В активе сборной также две серебряные и пять бронзовых медалей. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Объединённого мира борьбы.

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