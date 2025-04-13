Михаил Довгалюк стал чемпионом России на дистанции 200 метров вольным стилем

Серебряный призёр Олимпиады в Токио Михаил Довгалюк стал чемпионом России по плаванию на дистанции 200 метров вольным стилем. Он преодолел дистанцию за 1.47,39.

Второе место поделили Иван Гирев и Роман Акимов, отстав от лидера на 0,06 секунды.

Победу в заплыве на 400 метров комплексным плаванием одержала Ирина Звягинцева с результатом 4.42,52. Серебро завоевала Анастасия Сорокина (4.47,60). Тройку сильнейших замкнула Виктория Блинова (4.49,33).

Чемпионат России по плаванию проходит с 13 по 18 апреля в Казани. Он является отборочным турниром к чемпионату мира — 2025, который состоится с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.