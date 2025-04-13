Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Михаил Довгалюк стал чемпионом России на дистанции 200 метров вольным стилем

Михаил Довгалюк стал чемпионом России на дистанции 200 метров вольным стилем
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады в Токио Михаил Довгалюк стал чемпионом России по плаванию на дистанции 200 метров вольным стилем. Он преодолел дистанцию за 1.47,39.

Второе место поделили Иван Гирев и Роман Акимов, отстав от лидера на 0,06 секунды.

Победу в заплыве на 400 метров комплексным плаванием одержала Ирина Звягинцева с результатом 4.42,52. Серебро завоевала Анастасия Сорокина (4.47,60). Тройку сильнейших замкнула Виктория Блинова (4.49,33).

Чемпионат России по плаванию проходит с 13 по 18 апреля в Казани. Он является отборочным турниром к чемпионату мира — 2025, который состоится с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

Материалы по теме
На чемпионат России по плаванию приедет представитель World Aquatics
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android