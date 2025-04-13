Российские синхронисты разделили с Китаем второе место в медальном зачёте на КМ в Египте

Сборная России по синхронному плаванию заняла второе место в медальном зачёте на втором этапе Кубка мира, который проходит в Сома-Бей (Египет). Россиянки взяли четыре награды — два золота, одно серебро и одну бронзу.

Медальный зачёт выиграла команда Испании (4-0-1), Россия поделила второе место с Китаем (2-1-1). Российская сборная поехала в составе юниорской команды и без мужчин, поэтому не принимала участия в мужской категории и в смешанных дисциплинах.

Напомним, Майя Дорошко и Татьяна Гайдай заняли первое место в технической программе дуэтов. Анастасия Сидорина и Вероника Соколова стали победительницами произвольной программы дуэтов.