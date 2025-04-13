Российские борцы выиграли медальный зачёт на чемпионате Европы — 2025

Сегодня, 13 апреля, завершился в Братиславе (Словакия) завершился чемпионат Европы — 2025. Сборная России завоевала больше всех наград. В активе россиян 17 медалей — 10 золотых, две серебряные и пять бронзовых.

Пять золотых, две серебряные и одну бронзовую медали взяли борцы вольного стиля. Три золотые и три бронзовые медали россиянки завоевали в женской борьбе. Две золотые и одну бронзовую медаль принесли сборной России борцы греко-римского стиля.

Второе место в медальном зачёте заняла сборная Азербайджана (четыре золотые, две серебряные и семь бронзовых медалей). Третьими стали борцы из Украины (четыре золотые и пять бронзовых медалей).

Российские спортсмены выступали на турнире под флагом Объединённого мира борьбы.