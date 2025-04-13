Ронни О’Салливан — о ЧМ-2025 по снукеру: сейчас был бы счастлив выиграть хоть один матч

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан рассказал, что всё ещё не принял решения об участии в чемпионате мира по снукеру — 2025.

«Я знаю, что это не будет быстрым решением. В данный момент я делаю шаг вперёд, радуюсь, а потом бац — и два назад. Потом делаю пару шагов вперёд и один назад. Именно поэтому сказал, что хочу дать себе немного времени. Дать себе время. Всё ещё знаю, что могу играть, знаю, что у меня есть ум, энергия и голод для этого. Должен попытаться найти прежний способ играть в снукер. Я буквально забыл, что делал раньше. Потому что был по-настоящему уверен в том, на каком уровне находится моя игра. Верил, что если моя игра будет хорошей, то у меня есть шанс победить любого, выиграть любой титул. Но сейчас был бы счастлив выиграть хоть один матч. Если я приеду в Шеффилд и выиграю матч, скажу: «Это огромная победа для меня». Это действительно так», — приводит слова О'Салливана Eurosport.

Ранее, этой зимой, Ронни О'Салливан отказался от участия в турнире «Мастерс», а также в Welsh Open и Weide Cup World Open.