Литовец Миколас Алекна обновил свой же мировой рекорд в метании диска

Литовский легкоатлет Миколас Алекна стал обладателем нового мирового рекорда по метанию диска на турнире в Рамоне (штат Оклахома, США). Спортсмен отправил снаряд на отметку 75,56 м.

В прошлом году он установил мировой рекорд на этих же соревнованиях, метнув диск на 74,35 метра. В 2025 году он дважды улучшил этот результат — сначала 74,89 м, а затем 75,56 м.

22-летний Миколас Алекна является серебряным призёром Олимпийских игр — 2024 (69,97), а также серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира в 2022 (69,27 м) и 2023 (68,85 м) годах соответственно. На его счету золотая медаль чемпионата Европы 2022 года (69,78 м).