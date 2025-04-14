Призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике умер в результате обстрелов в Судане

Вице-чемпион мира 2011 года в беге на 800 м Абубакер Каки скончался в результате артиллерийского обстрела в Судане. Спортсмену было 35 лет. Об этом сообщает Sudafax.

По информации источника, Каки умер в результате артиллерийского обстрела его дома в Эль-Фашире. В дом Каки попал миномётный снаряд, в результате чего он погиб на месте, а несколько членов его семьи получили ранения. С 2023 года в Судане идёт гражданская война.

Абубакер Каки — двукратный чемпион мира в помещении на дистанции 800 м (2008, 2010), серебряный призёр чемпионата мира — 2011. Принимал участие в двух Олимпийских играх — в 2008 году в Пекине (Китай) не смог пробиться в финал, в 2012-м в Лондоне (Великобритания) занял седьмое место.