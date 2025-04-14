Российская прыгунья Эскина будет выступать за Израиль

Специализирующаяся на прыжках в длину российская легкоатлетка Полина Эскина сменила спортивное гражданство и будет представлять на международных соревнованиях Израиль.

«Она переехала в Израиль три года назад, и всё это время я продолжаю с ней общаться. Причиной переезда стала необходимость получить образование, так как в России ей не удалось никуда поступить. У папы Полины еврейские корни, и её мама очень хотела, чтобы дочь туда поехала. Насколько я знаю, Полина уже закончила обучение в Израиле, проучившись год по какой-то бесплатной программе, но продолжает тренироваться. Насколько я знаю, она даже собиралась возвращаться обратно, но после того, как ей одобрили переход в израильскую команду, Полина получила возможность выступить на молодёжном чемпионате Европы. Поэтому как минимум до этого турнира останется в Израиле», — приводит слова бывшего тренера легкоатлетки Марии Козловской ТАСС.

В последний раз Полина Эскина принимала участие в российских соревнованиях в 2021 году, она стала 11-й в прыжках в длину и заняла девятое место в тройном прыжке.