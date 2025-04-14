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Михаил Дегтярёв: по моей оценке, ОКР будет признан МОК в ближайшие два-три месяца

Михаил Дегтярёв: по моей оценке, ОКР будет признан МОК в ближайшие два-три месяца
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Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв считает, что ОКР в скором времени будет вновь признан Международным олимпийским комитетом (МОК).

«ОКР не признан МОК, признание отозвано в 2023 году из‑за включения комитетов наших четырёх исторических областей в состав ОКР. Таким образом, мы нарушили Олимпийскую хартию.

Мы исключили (из состава ОКР) все региональные комитеты, зарегистрировали устав, передали его сперва Томасу Баху, а потом и Кирсти Ковентри. Теперь причин для отстранения ОКР нет. По моей оценке, комитет будет признан в ближайшие два-три месяца.

После восстановления ОКР, начиная с лета, начнём подавать заявки на проведение соревнований. Шансы высокие. Теоретически можем рассчитывать на 2029 год и далее», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

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