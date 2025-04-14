Губерниев отреагировал на слова Дегтярёва о подготовке к матчам сборных России и США

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном проведении матчей между сборными России и США по хоккею. Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что возможными городами проведения подобных матчей являются Вашингтон и Санкт-Петербург.

«Идея проведения матча между сборными России и США классная, объединит народы. Но вопрос в том, кто будет играть. Если это будет команда, состоящая из профессионалов, — это одна история. Если будет команда из студентов, то это уже другая история. Но здорово, что ведут переговоры. Посмотрим, что будет на выходе», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.